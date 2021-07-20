На Буковине мужчина поджег дом с племянницей

В селе Клишковцы Черновицкой области мужчина облил бензином и поджег дом, в котором находились его сестра и маленькая племянница, сообщает Корреспондент.

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"18 июля на спецлинию 102 поступило сообщение от 28-летней жительницы села Клишковцы о том, что ее родной брат умышленно поджег помещение, в котором находилась ее 4-летняя дочь" , - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Черновицкой области.

Правоохранители установили, что 23-летний мужчина пришел в дом своей сестры. Между ними возник спор на почве наследства после смерти их отца.

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В ходе конфликта мужчина схватил емкость с неизвестным веществом и угрожал поджечь дом. Сестра попыталась помешать ему, но брат несколько раз ударил ее канистрой.

Женщина выбежала на улицу, чтобы вызвать соответствующие службы. Когда она вернулась в дом, то увидела, что брат облил помещение неизвестным веществом и поджег.

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Женщина схватила ребенка и выбежала с ним во двор. Она получила незначительные ожоги тела, от госпитализации отказалась.

Полицейские выяснили, что после поджога, мужчина пошел к своему дому, который находится по соседству, и закрылся там.

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Спецназовцы задержали его, мужчину поместили в изолятор временного содержания. С места происшествия изъяли вещественные доказательства. Продолжается досудебное расследование.