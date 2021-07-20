Определены самые дорожающие в мире группы товаров

Инфляция стремительно захватывает глобальную экономику, сообщает Известия.

Так, рекорды дороговизны побил кофе. Цены на зерна на американских биржах за последние месяцы подскочили на 18 процентов, в Лондоне сорт робуста подорожал до 1750 долларов за тонну. В обоих случаях речь идет о многолетних максимумах. Причиной подорожания стала сильнейшая засуха в Бразилии, снижение числа посетителей кофеен из-за коронавируса, а также логистические проблемы в Колумбии и Вьетнаме.

Также общемировой проблемой стал рост цен на бензин. В США и других не регулирующих цены странах подорожание связано с общим ростом стоимости нефти.

Еще одной глобальной проблемой стали цены на компьютерную технику. Здесь роль сыграли несколько факторов, от остановки заводов по производству полупроводников и рост спроса на устройства. Помимо техники, дефицит электроники ударил и по другим отраслям, включая автомобилестроение.

Кроме того, произошло взрывное подорожание стройматериалов. Оно связано с антикризисными программами во множестве стран, для реализации которых требуется явно превышающее возможности поставщиков количество металла, бетона и дерева.