На взятке погорел офицер ВСУ за услуги по освобождению от службы

Правоохранители задержали на взятке командира взвода одной из воинских частей, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона старший лейтенант получил 1800 долларов взятки за влияние на принятие должностными лицами Мукачевского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки решения по содействию гражданину в непризыве на срочную военную службу.

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В настоящее время решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины ).