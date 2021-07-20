На Закарпатье задержали мужчину, ограбившего обменник на полмиллиона грн

На Закарпатье полицейские задержали мужчину, который украл из пункта обмена валют более полумиллиона гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об этом проинформировал Департамент коммуникации Национальной полиции. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Берегово по улице Мукачевской неизвестный обокрал пункт обмена валют. Полицейские установили, что в обменник проник человек и похитил из сейфа почти 600 тыс. гривен наличных.

npu.gov.ua

Полицейские провели оперативную работу и установили, что к преступлению причастен 27-летний мужчина, который приехал из соседнего Мукачевского района. Известно, что фигурант тщательно готовился к краже: в течение длительного времени следил за графиком работы и маршрутом движения кассира обменного пункта, выбрал удобное время, когда тот покинул обменник, и за считанные минуты проник внутрь. Место преступления с похищенным наличными фигурант покинул на автомобиле марки "ВАЗ-2101".

npu.gov.ua

По месту жительства подозреваемого полицейские уже провели санкционированный судом обыск. В ходе следственного действия в одной из комнат под кроватью полицейские обнаружили денежные средства в иностранной валюте в сумме 5600 долларов, отмычки для замков и одежду, в которой злоумышленник, вероятно, совершил преступление и в которой зафиксирован камерами наблюдения.

Задержаному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.