На Закарпатье задержали мужчину, ограбившего обменник на полмиллиона грн
На Закарпатье полицейские задержали мужчину, который украл из пункта обмена валют более полумиллиона гривен, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом проинформировал Департамент коммуникации Национальной полиции. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Берегово по улице Мукачевской неизвестный обокрал пункт обмена валют. Полицейские установили, что в обменник проник человек и похитил из сейфа почти 600 тыс. гривен наличных.
Полицейские провели оперативную работу и установили, что к преступлению причастен 27-летний мужчина, который приехал из соседнего Мукачевского района. Известно, что фигурант тщательно готовился к краже: в течение длительного времени следил за графиком работы и маршрутом движения кассира обменного пункта, выбрал удобное время, когда тот покинул обменник, и за считанные минуты проник внутрь. Место преступления с похищенным наличными фигурант покинул на автомобиле марки "ВАЗ-2101".
По месту жительства подозреваемого полицейские уже провели санкционированный судом обыск. В ходе следственного действия в одной из комнат под кроватью полицейские обнаружили денежные средства в иностранной валюте в сумме 5600 долларов, отмычки для замков и одежду, в которой злоумышленник, вероятно, совершил преступление и в которой зафиксирован камерами наблюдения.
Задержаному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.