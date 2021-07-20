Курс валют НБУ на 20 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 19 июля, упал на 2 коп до 27.21 за 1 доллар.
Евро подешевел на 11 коп до 32.03 за 1 евро.
Рубль подешевел на 3 коп до 3.64 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.30 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.56 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 6.98 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.213200
|EUR
|Евро
|32.031300
|RUB
|Рубль
|0.364040
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.297100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.561900
|PLN
|Польский злотый
|6.978500