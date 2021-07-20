Курс валют НБУ на 20 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 19 июля, упал на 2 коп до 27.21 за 1 доллар.

Евро подешевел на 11 коп до 32.03 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.30 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.56 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 6.98 за 1 польский злотый.