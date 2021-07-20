Гороскоп на сегодня 20 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на сегодня, 20 июля 2021 года. День обещает быть успешным и продуктивным. Настройтесь на позитив, нарядитесь и идите покорять мир, сообщает Сегодня.

Астрологический прогноз на 20 июля для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня ваши отношения с партнером подвергнуться неким испытаниям, частью которых станет ревность. Старайтесь не подавать повода и не пытаться выводить своего любимого человека на эмоции. Вечером события будут разворачиваться с невероятной скоростью.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Не самое удачное время для отдыха! Сегодня вам предстоит проделать много работы, которая далеко не всегда будет нравится. Следите за своими словами и действиями. Вечер обещает быть романтичным!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

День будет сложным как в эмоциональном плане, так и с вопросами к здоровью. Не пытайтесь сегодня все успеть – не получится и только настроение себе испортите. Ограничьте общение с людьми, которые вам неприятны.

Рак (22 июня – 22 июля)

Все ваши силы и деньги будут идти сегодня на домашние хлопоты, рутинные дела и семью. Такое тоже нужно делать, поэтому перестаньте злиться, что пришлось перекроить весь день, и займитесь делом. Уборка. Готовка и чтение сказок детям вам ой как понравятся.

Лев (23 июля – 21 августа)

День будет эмоциональным! Между супругами может пролететь искра ревности или непонимание из-за денег. Старайтесь держать себя в руках и не пытаться кому-то что-то доказать. Но и не подкидывайте дрова в костер. Держите эмоции под контролем!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Вам срочно нужно найти время и возможность для отдыха. Если не устроить себе отпуск, можете загнать себя до упадочного состояния. Сконцентрируйтесь на положительных эмоциях и больше времени проводите с близкими людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Не стоит сегодня прыгать в омут с головой и заводить роман с первым встречным человеком на своем пути. Если вы хотите отношений – начните с главного и полюбите для начала главного человека в своей жизни – себя! О своих планах сейчас лучше не рассказывать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня необходимо быть очень аккуратными и внимательными с партнерами. Звезды предупреждают и об осложнениях в отношениях с близкими из-за непонимания. Легкое недомогание, недовольство и раздражительность испортят настроение, поэтому избегайте их.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Вам сложно будет заниматься сегодня привычными делами из-за лени и нежелания вообще хоть что-то делать. Ваша раздражительность станет камнем преткновения в достижении своих рабочих целей. Не ленитесь, не тупите, не раздражайтесь и действуйте!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Вас ждет хороший и очень насыщенный день, полон интересных событий и знакомств. Вы легко будете сближаться с людьми и находить с ними общий язык. Именно сегодня вы познакомитесь с будущим супругом или боссом. Будьте собой, делайте то, что умеете делать хорошо, и вы непременно достигнете успеха!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вас ждет очень эмоциональный и местами опасный день, который далеко не всегда будет радовать успехами. Но не вешайте нос и старайтесь больше времени проводить с людьми, которые вам интересны. К вечеру вы настроитесь на правильную волну!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вас ждет хороший и насыщенный день, когда все запланированное с утра будет осуществляться одно за другим. Случайная встреча или новое знакомство может перерасти в серьезные отношения – тем, кто в отношениях следует быть внимательнее. Прислушивайтесь к себе!