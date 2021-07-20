В США взорвался жилой дом: есть пострадавшие

В понедельник, 19 июля, в американском штате Техас, город Плано, произошел мощный взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадали шесть человек, сообщает Обозреватель.

Взрыв разрушил один дом и повредил два других, что стояли по соседству. Местные СМИ показали кадры ЧП с вертолета, где видны обломки здания, разбросанные по окрестностям.

Все шесть раненых были доставлены в больницу, трое из них – дети. Известно, что один человек находился внутри взорвавшегося дома, остальные пятеро – по соседству. Возраст пострадавших неизвестен также как и причина взрыва.

На месте происшествия работали полицейские, сотрудники пожарной охраны, а также следователи из газовой компании, которые установят обстоятельства ЧП.