Смартфоны существенно подорожали, покупатели начали экономить

В Украине за последний год средняя цена смартфонов увеличилась приблизительно на 10-20%. Об этом рассказали представители ритейлеров и сотовых операторов. Они объяснили эту тенденцию как глобальной проблемой – дефицитом комплектующих, так и изменениями предпочтений украинцев, сообщает UBR.

Редакция UBR.ua задала участникам рынка ряд вопросов об изменениях в индустрии мобильных телефонов за последние полгода-год:

Как изменилась средняя стоимость смартфонов, проданных вашей компанией? Насколько сильно повлиял на украинский рынок смартфонов дефицит комплектующих? Как изменились предпочтения покупателей смартфонов? Какие модели, бренды, спецификации/характеристики пользовались наибольшей популярностью?

Vodafone

Во втором по величине сотовом операторе Украины отметили, что карантинные ограничения существенно изменили рынок мобильных телефонов.

В 2020 году Vodafone Retail сфокусировался на продажах через интернет-магазин: расширил ассортимент, усовершенствовал работу с сервисами доставки, оптимизировал ряд внутренних бизнес-процессов. То есть "уделил максимум внимания улучшению клиентского опыта при пользовании интернет-магазином". Как результат – доля онлайн-покупок за год выросла до 20%.

В 2020 году рост онлайн-продаж наблюдался не только в городах-миллионниках, но и в небольших населенных пунктах. Это в компании объяснили "стремительным расширением географии 4G по всей Украине".

При выборе смартфона в сети Vodafone Retail украинцы обращали внимание на такие факторы:

Большой экран. За два года доля смартфонов с экраном шесть и более дюймов выросла с 13% до 81%. Операционная система. Тут по-прежнему лидирует Android в соотношении 98% к 2%. Рост покупок смартфонов с iOS до 5% наблюдается в канун Нового года и в период выхода новых моделей iPhone от Apple. Емкость батареи. Рост потребления мобильного трафика отражается на популярности смартфонов с аккумуляторами от 4000 до 5000 mAh. В 2018-м они занимали 12%, в 2019-м – уже 42%, в 2020-м – 74,2%. Биометрия. Наличие технологии распознавания отпечатков пальцев в новых телефонах выросла с 59% до 79,8% за 2018-2020 гг. Качество камеры. В 2020 году более 60% покупателей было достаточно 12-18 Мп в камере смартфона. Остальные 40% стремятся к постоянному улучшению качества мобильной фотографии. Сегмент смартфонов с камерами 24-30 Мп демонстрирует падение с 17% в начале 2020 г. до 5,6% к концу года, зато сегмент от 30 Мп растет с 22% до 24,7% в течение 2020 г. Наличие NFC. Интерес к NFC-технологии достаточно медленно рос в 2018-2019 годах и в целом увеличился на 6%. Пик роста, + 10%, в 2020 году пришелся на первый локдаун, а после него спрос на NFC снова упал на 12%. Поддержка 4G. 98% смартфонов, проданных в сети Vodafone в 2020 году, поддерживают работу в 4G-сети. Dual Sim. Процент устройств, поддерживающих две SIM-карты, снижается – с 99,6% в 2019 году до 75%. Цвет корпуса. Если ранее 70% покупателей из года в год выбирали темные цвета смартфонов – черный и синий, то в 2020 году выбор начал несколько смещаться в сторону цветных смартфонов.

Топ-5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail в 2020 году:

Samsung – 36%; Xiaomi – 30%; Tecno – 15%; Nokia – 10%; Huawei – 3%;

Лидером по продажам среди брендов смартфонов в магазинах Vodafone является Samsung – его выбирают практически по всей Украине, кроме нескольких областей. В Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях в 2020 году чаще выбирали Xiaomi.

Модели Tecno и Nokia вышли в топ в 2020 году благодаря популярным предложениям, которые может предоставить покупателю только операторская сеть – "Смартфон плюс связь в подарок".

В Vodafone отметили изменение гендерного соотношения покупателей.

"Впервые женщины стали покупать столько же мобильной техники, как и мужчины. Ранее это соотношение сохранялось на уровне 40:60 в течение длительного времени" , – подчеркнули в компании.

Кроме этого, прослеживаются изменения и в возрастных категориях. В 2021 году молодежь (18-25 года) стала покупать в два раза больше, преимущественно – онлайн. Количество покупок, которые совершают люди в возрасте 55-65 лет, выросло на 11%.

Примечательно, что увеличилось и наполнение покупательской "корзины".

"Если ранее в ней чаще всего оказывался один товар за одну покупку, то сегодня типичный покупатель в среднем за одну покупку выбирает до трех единиц гаджетов и аксессуаров", – констатировали в Vodafone Retail.

lifecell

Средняя стоимость реализованных компанией телефонов в период лето 2020 г. – лето 2021-го увеличилась в среднем на 58 грн. А за последнее полугодие этот показатель вырос на 76 грн, констатировали в третьем по величине мобильном операторе Украины.

Изменение стоимости там связали с систематическим закрытием на карантин фабрик-производителей устройств в Китае и Индии.

"Именно там находятся крупнейшие мощности и себестоимость содержания заводов во время карантинного простоя легла в цену новых устройств. Поэтому производство одного телефона в карантин и после карантина существенно изменилось в себестоимости" , – констатировали в lifecell.

Аналитики компании отметили, что предпочтения украинских потребителей сместились с А-брендов в сторону B-брендов, кроме продуктов Apple.

"Так, например, покупатель с бюджетом в 5-6 тыс. грн уже смотрит не в сторону Sumsung, а в сторону Xiaomi или Realme" , – рассказали в lifecell.

Самыми востребованными телефонами за последние полгода-год в компании назвали телефоны Xiaomi Redmi (Note-линейка), Samsung Galaxy (M-линейка), Poco (М-линейка), realme C11. При этом для всех покупателей предпочтительная минимальная конфигурация оперативной и встроенной памяти – 4/64 Гигабайта.

На момент публикации статьи "Киевстар" не предоставил ответы на вопросы редакции.

"Фокстрот"

В первом полугодии 2021-го средняя стоимость смартфонов выросла более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил начальник отдела компьютерной техники и мобильных устройств сети "Фокстрот" Сергей Тесленко.

Он назвал несколько основных причин. Во-первых, основными факторами, которые вызвали рост себестоимости и, соответственно, цены, стали объективные причины. Это – улучшение технических характеристик в новых модельных рядах. Например, увеличение среднего размера экранов и объема памяти, улучшение качества камер и т.п.

Во-вторых – дефицит комплектующих, в частности процессоров. В-третьих, важным фактором является, как ни странно, рост спроса на премиальные продукты от производителей-лидеров данного сегмента.

Соответственно, в "Фокстроте" за последний год наблюдали изменения в предпочтениях покупателей:

втрое вырос спрос на смартфоны с дисплеями больше 6,5 дюймов;

значительный рост продаж смартфонов с поддержкой eSim;

рост продаж смартфонов с разрешением камер более 64 Мп и их оптической стабилизацией.

"Вместе с тем, "большая тройка" игроков с прошлого года не изменилась. Это – Samsung, Xiaomi и Apple, которые продолжают доминирование и не теряют позиций по сравнению с предыдущим периодом" , – рассказал Сергей Тесленко.

Moyo

В Moyo средняя цена смартфонов выросла ориентировочно на 10-15%, рассказал глава пресс-службы компании Екатерина Веремеева. Она отметила рост стоимости комплектующих и логистики на мировом рынке. По ее словам, в Украине "цены держатся на достаточно хорошем уровне – выросли, но несущественно" .

Предпочтения украинцев "меняются с выходом новых линеек" , констатировала Екатерина Веремеева. "Люди активно реагируют на новинки и, соответственно, готовы их покупать", – сообщила она.

Но в целом лидеры рынка в Украине остаются неизменными.

В Сети Moyo это: Samsung, Apple, Tecno, Alcatel. Кроме того, недавно в продаже появился OnePlus – он "заинтересовал любителей техники и уже показывает хорошие результаты по продажам" .

"Цитрус"

Средний чек за первую половину 2021 года вырос на 8%.

"Это связано с выходом новых и более дорогих смартфонов Samsung серии S21" , – заявили в компании, отметив, что в начале года был дефицит в смартфонах Xiaomi, а в середине полугодия были перебои с Samsung.

Это стало следствием дефицита комплектующих на глобальном уровне.

"Однако мы считаем, что к концу года ситуация должна стабилизироваться" , – надеются в "Цитрусе".

В компании назвали себя "лидером по продаже официальной техники Apple в Украине" . Поэтому и фаворитами среди клиентов этого ритейлера "в количестве и стоимости" являются смартфоны iPhone линеек 12 и 11. Следующими по спросу в стоимости является смартфоны от Samsung. Среди них покупатели предпочитают дорогие продукты из новой линейки – S21 Ultra. На третьем месте – Xiaomi 9-й серии.