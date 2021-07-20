Джонсона обвинили в халатности при борьбе с COVID-19

Бывший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что глава правительства осенью 2020 года не хотел усиливать карантин, считая, что от коронавируса COVID-19 «умирают, по сути, люди старше 80», сообщает Новое время.

Как передает ВВС, Джонсон также говорил, что больше не верит в «ошеломляющие данные от Национальной службы здоровья». Глава правительства хотел, чтобы «коронавирус просто прошелся по стране».

Каммингс сообщил также, что после начала пандемии коронавируса зимой 2020 года Джонсон хотел продолжать свои еженедельные встречи с королевой Елизаветой II и ездил в гости к родителям во время локдауна.

В ответ, в пресс-службе главы правительства подчеркнули, что Борис Джонсон предпринимал все необходимые шаги для борьбы с эпидемией.

Газета Daily Mail в апреле сообщила, что Джонсон после совещания с министрами в октябре 2020 года, на котором обсуждалось введение третьего локдауна, заявил: «Больше никаких чертовых локдаунов — пусть лучше растет гора трупов».