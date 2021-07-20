Франция заявила о начале четвертой волны пандемии
Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что во Франции началась четвертая волна эпидемии коронавируса COVID-19, сообщает Новое время.
Об этом информирует французское Francetvinfo.
«Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие», — заявил министр.
За последнюю неделю количество новых заболевших увеличилось в несколько раз. В большинстве случаев речь идет о штамме Дельта.