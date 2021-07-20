Е-резиденты: в Минцифры прокомментировали скандальный опыт Эстонии

В Украине е-резиденты не смогут использовать свой статус в преступных целях, как это часто происходило в Эстонии. Об этом заявил Ярослав Поляхович, руководитель проекта "е-резидентство" Министерства цифровой трансформации, сообщает UBR.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект об "электронных резидентах". Ожидается, что к концу 2022 года не менее 3 тыс. зарубежных предпринимателей воспользуются новым механизмом и откроют свой бизнес в Украине.

Опрошенные эксперты отметили, что украинский проект закона об "е-резидентах" повторяет эстонский. В то же время в 2019 году в Эстонии произошел громкий скандал, связанный с отмыванием денег. Эта программа потенциально предлагала возможности для получения незаконных доходов.

"Опыт Эстонии начался в 2014 году, когда технологии уже были на нужном уровне, а финансовая система не была готова к такому прорыву. Мы учли этот опыт. В прошлом году был принят закон, согласно которому появилась возможность использовать новые технологии, а также повысить безопасность в использовании таких технологий" , – подчеркнул Ярослав Поляхович.

По его словам, "основная часть функций по предотвращению отмывания денег лежит на самих банках" . В их структурах есть "целые подразделения, занимающиеся мониторингом и безопасностью" .