Бизнес получил право покупать валюту без обязательств

Сегодня, 20 июля, вступило в силу постановление Национального банка, которое разрешает юридическим и физическим лицам-предпринимателям покупать валюту без обязательств и подтверждающих документов, сообщает UBR.

Теперь бизнес может приобретать до 100 тыс. евро в эквиваленте в день без оснований.

В НБУ считают, что ситуация в экономике и на финансовых рынках Украины стабилизировалась и позволяет снимать некоторые ограничения.

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продления валютной либерализации… Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка" , – прокомментировал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

В Нацбанке прогнозируют, что такое послабление не повлияет на функционирование валютного рынка Украины. Но оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Следующие смягчения относительно покупки валюты бизнесом будут осуществляться после анализа текущей ситуации и при условии благоприятной ситуации.