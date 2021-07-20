Бизнес получил право покупать валюту без обязательств
Сегодня, 20 июля, вступило в силу постановление Национального банка, которое разрешает юридическим и физическим лицам-предпринимателям покупать валюту без обязательств и подтверждающих документов, сообщает UBR.
Теперь бизнес может приобретать до 100 тыс. евро в эквиваленте в день без оснований.
В НБУ считают, что ситуация в экономике и на финансовых рынках Украины стабилизировалась и позволяет снимать некоторые ограничения.
"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продления валютной либерализации… Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
В Нацбанке прогнозируют, что такое послабление не повлияет на функционирование валютного рынка Украины. Но оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.
Следующие смягчения относительно покупки валюты бизнесом будут осуществляться после анализа текущей ситуации и при условии благоприятной ситуации.