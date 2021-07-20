Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту "Украина - ЕС"

Президенты Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию для участия в Батумской международной конференции провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил ряд инициатив по развитию сотрудничества между Украиной и ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Владимир Зеленский и Шарль Мишель обсудили подготовку саммита Украина - Европейский Союз, который запланирован на октябрь этого года" , - указано в сообщении.

Также Зеленский предложил рассмотреть ряд инициатив для развития практического сотрудничества между государствами Ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова – ред.) и ЕС, которые должны принести гражданам и представителям бизнеса. В частности, это касается реализации совместных инфраструктурных проектов, взаимодействия в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и обороны, цифрового рынка и торговли.

Глава государства поблагодарил президента Европейского Совета за поддержку в проведении первой встречи в формате "ЕС + Ассоциированное трио" на самом высоком уровне и за готовность содействовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров с Европейским Союзом.