Известная американская певица Холзи впервые стала мамой – на свет появился мальчик. Его назвали Эндер Ридли Айдин, сообщает Обозреватель.

Знаменитость родила еще 14 июля, но радостным событием решила поделиться только сейчас. Также она показала первое фото с малышом. Соответствующий снимок исполнительница разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как Холзи лежит в палате, держит на руках младенца и смотрит влюбленными глазами на своего возлюбленного.

Холзи впервые стала мамой. Источник: instagram.com/iamhalsey