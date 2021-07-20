Грозы и шквалы ветра: штормовое предупреждение в Украине

По прогнозам синоптиков, 20 июля по всей территории страны, кроме юго-восточной части, ожидаются сильные грозы, об этом сообщает Укргидрометцентр.﻿

Так, днем погода в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) будет дождливой, в центральных областях местами можно ожидать град и сильные шквалы ветра 15-20 м/с.

По сообщению ГСЧС﻿, в Черновицкой, Ровенской, северных, восточных, центральных, Запорожской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.