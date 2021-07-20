Производство американского Volkswagen Passat прекращают навсегда

Для ценителей автомобиля будет выпущена последняя лимитированная версия, пишет autoevolution.com﻿, сообщает 24 Канал.

После этого завод, где производили "Пассат", в городе Чаттануга (штат Теннесси) переоборудуют под выпуск электромобилей. Однако в Америке еще много этих моделей, поэтому украинцы будут возить их со страховых аукционов еще долго.

Интересно, что количество выпущенных автомобилей последней серии поддается четкой логике. Так, всего будет выпущено 1973 лимитированных моделей Passat 2022 года. Ведь в этом году первый Passat был выпущен в Германии. Все "последние" машины будут иметь особые детали экстерьера и интерьера, а также четыре уникальных сочетания цветов.

В частности, 411 единиц получат цвет кузова Aurora Red Metallic и интерьер Titan Black (411 соответствует оригинальному производственном кода автомобиля). 423 единицы будут окрашены в Racing Green Metallic с интерьером Mauro Brown (423 – это код города Chattanooga в США, где производятся "Пассата"). Еще 524 единицы будут чисто белыми с интерьером Mauro Brown (что означает дату открытия завода 24 мая 2011). 615 платиновых серых металлических моделей с интерьером Titan Black – это дань шести поколениям импортируемых "Пассатов", одно поколение, собранное в Чаттануге, и в целом пять десятилетий продаж в США. Вот такая нумерология.

Limited Edition будет отличаться от остальных моделей 18-дюймовыми колесами, черными зеркалами и светодиодными фарами, системой багажника Easy Open.

В салоне машины последней серии будут иметь уникальные отметки с "1 из 1973-ех" с одной стороны и "Chattanooga 2011" с другой. Также есть специальный коврик для подстаканников с картой города и очертаниями фабрики Чаттануга. Также бесплатно клиенты получат несколько опций.

Стоимость VW Passat 2022 ограниченного выпуска стоит от 30 295 долларов США, плата за доставку – 995 долларов США. За цвет Aurora Red Metallic придется доплатить еще $ 395.