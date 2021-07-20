Спикер ТКГ объяснил свои слова о развороте на Восток

Спикер в украинской ТКГ Алексей Арестович решил объяснить свои высказывания после заявления о том, что Украина может развернуться в сторону Китая, если в Евросоюзе и США будет усиливаться влияние российских лоббистов и будет реализована политика сдачи украинских интересов, сообщает Зеркало недели.

По словам Арестовича, он ничего не говорил об изменении украинской позиции, а речь шла о перебалансировке интересов, если их сдадут. По его словам, на Западе есть разные силы, но союзниками Украины есть те, кто считает, что президента РФ Владимира Путина не удастся настроить на сдерживание Китая.

Также Арестович говорит, что изучение опыта стран Востока, а именно Китая, который имеет огромный опыт выхода из постсоветской ловушки, является интересным для Украины.

"Если Китай строит госпиталь по 10:00 в условиях эпидемии COVID-19 и много энергетических станций, является одной из наиболее развитых стран в области искусственного интеллекта - нам интересен этот опыт? Как и опыт Вьетнама, Турции, Азербайджана", - подытожил спикер ТКГ.

В свою очередь в МИД Украины заявили о том, что Украина не собирается пересматривать свой геополитический вектор.