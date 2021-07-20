Купленные Украиной у Турции Bayraktar TB2 оказались "продвинутыми"

Ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2 Военно-морских сил (ВМС) Украины, купленные у Турции для сдерживания «российской угрозы» в Черном и Азовском морях, оказались «продвинутыми», утверждает Defense Express, сообщает Лента.Ру.

Согласно информационно-консалтинговому агентству, данная модификация БПЛА использовалась в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Первый комплекс Bayraktar TB2, который в июле получили ВМС Украины, включает несколько БПЛА и станции управления, способные обеспечить непрерывный мониторинг акватории Черного и Азовского морей в течение не просто суток, а в режиме 24/7.

«То есть пока один БПЛА еще завершает полет, другой уже заходит в определенный район для его замены, и так по кругу» , — пишет агентство.

Станции управления Bayraktar TB2 выполнены не только в мобильном варианте, но и в стационарном и даже для установки на корабль.

«Корабли ВМС Украины может самостоятельно, как говорят, "с капитанского мостика", управлять Bayraktar TB2» , — уверяет агентство.

ВМС Украины получили продвинутую» версию Bayraktar TB2, отличающуюся дальностью управления 300 километров.

«А учитывая возможность передачи управления от одной станции к другой, открывается возможность держать под наблюдением всю необходимую акваторию» , — пишет агентство.

Данные БПЛА планируется использовать прежде всего для патрулирования и целенаведения.

«Раньше задача мониторинга надводной обстановки возлагалось на вертолеты и самолеты морской авиации. Для понимания, самолет мог на расстоянии в 200 километров действовать в районе 1-2 часа. Теперь мы получили Bayraktar TB2, который может круглосуточно вести мониторинг, а потом меняться на другой БПЛА» , — заявил командир 10-й морской авиационной бригады ВМС Украины Илья Олейников.

Агентство заключает, что беспилотник Bayraktar TB2 изменит баланс сил в регион.