Скандальный рэпер Баста снова собрался в Украину с концертом

Скандальный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) снова собрался в Украину с концертом. В этот раз он выступит в Одессе 8 августа, сообщает Обозреватель.

Мероприятие должно состояться в клубе Ibiza Beach Club. Об этом стало известно на странице в Instagram заведения.

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит" , – написали в сети.

К слову, Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года после визита с концертами в оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.