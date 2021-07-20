Соломия Витвицкая покаталась на квадроцикле: роскошные фото из Карпат

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая отправилась на отдых с подругами. Она поехала в живописные Карпаты, где каталась на квадроцикле, сообщает 24 Канал.

После пережитого стресса из-за ДТП украинская телеведущая Соломия Витвицкая решила устроить небольшой отпуск в Карпатах, куда поехала вместе с подругами. Она поделилась новыми фотографиями с поклонниками.

Телеведущая активно отдыхала в горах, выбрав катание на квадроцикле. Она сделала несколько фотографий, где позировала перед объективом на машине. Знаменитость сделала красивое фото с подругами, позируя на фоне заката.

Для просмотра фото листайте направо: