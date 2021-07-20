В Украине рекордно подешевела голубика

В Украине сейчас разгар сезона голубики. Если еще в начале месяца за нее просили "космическую" цену, то сейчас она существенно подешевела, сообщает РБК-Украина.

Сейчас на украинских рынках и еженедельных продуктовых ярмарках цена на голубику обвалилась. В начале месяца за килограмм ягоды на базаре просили 500 гривен, сейчас же нам стало известно, что на ярмарке в Голосеевском районе Киева ее продавали даже по 140 гривен за килограмм.

Украинские фермеры говорят, что на снижение стоимости ягоды повлиял ее хороший урожай и благоприятная погода, которая царила в стране последнюю неделю. Аналитики уверяют, что голубика будет дешеветь еще больше. Сами фермеры увеличивают площадь выращивания этой ягоды, а предложений от поставщиков на рынке становится все больше.

Автор: Людмила Жукова