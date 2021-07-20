С начала месяца на водоемах погибло более 200 человек – ГСЧС

С начала года на водоемах в Украине погибли 808 человек. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности на воде.

Об этом говорится в сообщении﻿ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отмечают, что только с начала июля погибло 265 человек, из них 36 – дети.

"Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельную статистику несчастных случаев на воде в стране в этом году" , – заявили в ведомстве.

Самыми распространенными причинами трагических случаев в ГСЧС называют купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.