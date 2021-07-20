В РФ пригрозили Америке "непреднамеренным конфликтом"

Россия угрожает США "непреднамеренным конфликтом" в случае размещения гиперзвуковых ракет в Европе, сообщает Корреспондент.

Так в российском диппредставительстве отреагировали на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, ранее сделавшего заявление о гиперзвуковом оружии.