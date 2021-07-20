В РФ пригрозили Америке "непреднамеренным конфликтом"
Россия угрожает США "непреднамеренным конфликтом" в случае размещения гиперзвуковых ракет в Европе, сообщает Корреспондент.
Так в российском диппредставительстве отреагировали на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, ранее сделавшего заявление о гиперзвуковом оружии.
"Напоминаем Джону Кирби, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе было бы чрезвычайно дестабилизирующим фактором. Их короткое время подлета практически не оставит России времени для принятия решений и повысит вероятность непреднамеренного конфликта", - сказано в заявлении.