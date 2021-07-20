Южная Австралия вводит локдаун: обнаружили штамм "дельта"

В штате Южная Австралия во вторник вступает в силу режим карантина из-за распространения там штамма коронавируса "дельта", сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил премьер штата Стивен Маршалл.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как незамедлительно ввести достаточной жесткие ограничения. С 18:00 сегодняшнего вечера (11:30 вторника кск) в Южной Австралии вступает в силу локдаун", - цитирует телеканал слова Маршалла. Как отмечает ABC News, такое решение власти штата приняли после выявления пяти внутренних случаев COVID-19. Один из них - заражение вариантом "дельта". "Здесь, в Южной Австралии, мы имеем дело с вариантом "дельта" , - сказал премьер.

По его словам, карантин будет действовать как минимум на протяжении недели. С вечера вторника жителям штата разрешено выходить из дома только по необходимости, в частности, по работе, для покупок продовольствия, а также для получения медицинских услуг, в том числе для тестирования и вакцинации от COVID-19. Также покидать дома разрешается для ухода за больными.

Кроме того, можно заниматься спортом на свежем воздухе с людьми из одного домохозяйства в пределах 2,5 км от дома. При этом длительность упражнений не должна превышать 90 минут.

Жителям штата необходимо к началу локдауна определиться, в каком доме они останутся на период изоляции. Как сообщается, закроют школы. У учителей будет 24 часа для организации дистанционного обучения. Более того, вводится запрет на проведение строительных работ и плановых операций.