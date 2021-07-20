Азербайджан и Армения сообщили о взаимных обстрелах

Баку обвинил Ереван в обстреле в направлении Садарацкого района Нахичевани, а Армения, в свою очередь, заявила об обстреле своих позиций на границе и одного раненого, сообщает Укринформ.

На сайте Минобороны Азербайджана отметили, что позиции войск страны в направлении Садарацкого района Нахчыванской автономной республики подверглись обстрелу со стороны армянских военных.

В министерстве отметили, что "с целью подавления огневой активности был проведен огонь в ответ".

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.

Как сообщает иностранное издание со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении, Ереван тоже обвинил Азербайджан в обстреле участка Ерасх армяно-азербайджанской границы, в результате которого руководитель общины Ерасх Араратской области Армении Радик Огикян получил ранения.

"Поздно вечером 19 июля и 20 июля в 02:00, азербайджанские вооруженные силы, без применения минометов, продолжали обстреливать армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы" , - говорится в сообщении.

ВС Армении заявили, что не допустят изменения линии соприкосновения.