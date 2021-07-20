Запасы угля на украинских ТЭС просели на четверть

Объемы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) находятся на 12,5% ниже нормы, которая должна быть по состоянию на 19 июля. Начиная с 24 июня запасы ресурса уменьшились на 24% и составили 1,047 млн т, сообщает UBR.

Однако, объем антрацитового угля с 24 июня вырос на 6% и достиг 248 тыс. т. Запасы газового угля, наоборот, сократились на 30,4% до 799 тыс. т.

При этом производство электроэнергии ТЭС 12-18 июля по сравнению с предыдущей неделей выросло на 19% – с 730 млн кВт∙ч до 867 млн кВт∙ч. Такой рост связан со значительным увеличением потребления в энергосистеме, а также с тем, что вся доступная на сегодня мощность АЭС подключена к сети. К тому же ограничена возможность значительного увеличения мощности ГЭС, добавили в "Укрэнерго".

Так, ТЭС произвели максимальное количество электроэнергии 16 июля – 134,3 млн кВт∙ч. В этот день также потребление было на пике – 410 млн кВт∙ч. По сравнению с предыдущей неделей покрытие ТЭС нагрузки увеличилось на 3% и составило 30%. Годом ранее, с 13 по 19 июля прошлого года, доля ТЭС составляла 23%.