Миллиардер назвал криптовалюты "величайшим массовым заблуждением"

Соучредитель инвесткомпании Magellan, миллиардер Хэмиш Дуглас заявил, что криптовалюты являются одним из величайших массовых заблуждений в современной истории. По его словам, это как часть более серьезного предупреждения о том, что цены на активы, "искусственно завышенные правительством и стимулами центрального банка", могут столкнуться с расплатой, сообщает Обозреватель.

Об этом он рассказал в интервью The Australian Financial Review. Дуглас отметил, что криптовалюта неизбежно упадет до нуля, когда другие спекулятивные пузыри в конечном итоге исчерпают себя и взорвутся.

"Криптовалюты, я должен сказать, являются одной из величайших иррациональностей, которые я видел за очень, очень, долгий период времени из-за того, что за ними стоят культы и свои масштабы" , – сказал Дуглас.

Ранее аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер заявил, что курс биткоина рискует опуститься ниже $30 тыс. В таком случае ему откроется дорога для падения до $25-27 тыс.

Сегодня, 20 июля, биткоин опустился ниже $30 тыс. Первая криптовалюта упала в цене до $29 655 (по состоянию на 12:04 по киевскому времени).