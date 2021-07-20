ВОЗ поможет Украине обновить протоколы лечения

Министерство здравоохранения совместно со Всемирной организацией здравоохранения работают над обновлением клинических протоколов, сообщает Укринформ.

"По обращению Министерства здравоохранения Всемирная организация здравоохранения подготовила аналитический документ "Варианты лучших практик для разработки клинических протоколов в Украине". Документ разработан в поддержку Украины в процессе стандартизации медико-санитарной помощи и стратегических закупок услуг через адаптацию международных клинических руководств и разработку национальных клинических протоколов" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что для Украины стандартизация медицинской помощи через внедрение установок по клинической практики является приоритетом.

ВОЗ с октября 2020 по февраль 2021 провела предварительное исследование для оценки вариантов, которые Минздрав рассмотреть для реализации процесса разработки национальных клинических руководств. По итогам данного исследования были выявлены четкие доказательства наличия общей поддержки процесса пересмотра клинических руководств с переходом от простого перевода в более структурированного процесса системной адаптации установок.

Кроме того, были проанализированы нормативно-правовую базу, проведен опрос представителей ключевых организаций с целью понимания их точки зрения относительно качественной реализации пересмотренной национальной системы клинических исследований, а также проведен ряд вебинаров с заинтересованными ключевыми сторонами, отметили в Минздраве.

В документе содержится информация об опыте ЕС в плане разработки установок, детализируется текущая информация о ситуации по данному вопросу в Украине и оказываются пробелы в системе. Приоритетом для обеспечения надежности и приемлемости рекомендаций является решение вопросов, связанных с конфликтами интересов.

"Создание соответствующей системы потребует инвестиционных вливаний как в персонал, так и в способности. Планы внедрения практик должны содержать гарантию эффективности клинических протоколов, стратегию распространения, план обучения, определение и планы измерения показателей выполнения рекомендаций" , - подчеркивается в сообщении.

В то же время в Минздраве заявили, что амбициозный план обновления за короткое время большого количества клинических протоколов для приоритетных состояний.