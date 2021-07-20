Чёрные косточки от яблок: безопасно ли их употреблять в пищу

Считается, что яблоки очень полезны. Но то же самое может не относиться к черным косточкам в сердцевине яблока. В то время как многие люди избегают семян из-за их горечи, другие могут избегать семян яблок из-за их предполагаемой токсичности, сообщает WomanEL.

Вы можете спросить: почему яблоки можно есть, но не семена?

Семена яблок содержат растительное соединение под названием амигдалин, которое безопасно, если семя не повреждено. Но если семя повреждено, оно выделяет токсичный цианистый водород (синильную кислоту). Это работает как часть химической защиты семян. Амигдалин также содержится в миндале, косточках абрикосов, вишни и персиков.

Отравление ими может быть очень опасным – даже со смертельным исходом. Симптомы включают одышку, судороги или потерю сознания. Воздействие синильной кислоты также может вызвать проблемы с мозгом и сердцем.

Сколько косточек –это слишком много?

Косточки опасно употреблять в больших количествах. Конкретное количество семян, которое вам нужно будет съесть, чтобы почувствовать последствия отравления, будет зависеть от вашего роста, веса и возраста. Маленькие дети и домашние животные подвергаются повышенному риску. Тип яблока также имеет значение.

По большей части вам не нужно паниковать, если вы съели несколько семечек яблока, особенно если вы проглотите их целиком. Вам нужно будет тщательно пережевывать и съесть около 200 семечек яблока, чтобы получить смертельную дозу.

Тем не менее, безопаснее выплевывать семена, а также удалять сердцевину при приготовлении сока, чтобы избежать любых потенциальных проблем со здоровьем.