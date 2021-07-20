Жители "ЛДНР" с российскими паспортами проголосуют на выборах в Госдуму РФ

Жители "ЛДНР", которые получили российский паспорт смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн, сообщает Страна.ua.

Согласно сообщению, чтобы принять участие в голосовании, жители неподконтрольного Донбасса должны иметь паспорт РФ и быть пользователями российского единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Чтобы зарегистрироваться на данном портале, необходимо получить СНИЛС - документ с уникальным номером счета в системе пенсионного страхования.

Отметим, что и для получения СНИЛС, и для регистрации на портале госуслуг РФ ранее жители "ЛДНР" должны были выезжать в Россию. Но недавно, месяц назад, делать и то, и другое разрешили на месте.

Напомним, в июле в Госдуме РФ заявили, жители временно неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей по упрощенной схеме получили 611 тысяч российских паспортов.