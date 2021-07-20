На заместителя Венедиктовой Мамедова завели уголовное дело

Государственное бюро расследований 7 июля открыло производство о возможном совершении уголовного преступления заместителем генерального прокурора Гюндузом Мамедовым, сообщает Левый берег.

Об этом заявила адвокатская фирма "Миллер", которая защищает его интересы.

Адвокаты утверждают, что Мамедова, у которого ранее отняли доступ к государственной тайне и практически лишили каких-либо полномочий, собираются уволить.

"Ему указывают на то, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова... Генеральный прокурор сократила должность заместителя Генпрокурора. Фактически это "прицел" на Гюндуза Мамедова, ведь сейчас он уже является прокурором без соответствующих полномочий" , - говорится в сообщении.

В то же время против Мамедова открыли дело по ч.1 ст.366 (служебная производства) Уголовного кодекса якобы по заявлению журналиста газеты "Всеукраинская правозащитная газета "Международный центр прав человека".

"По нашим данным, основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции - подразделения Офиса Генерального прокурора, который напрямую подчинен Ирине Венедиктов, а следователи Государственное бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий" , - говорится в сообщении.

Адвокаты обжаловали открытие производства, подав в ГБР заявление о заведомо ложном сообщении о совершении преступления.