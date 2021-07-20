Сколько Украина тратит на пенсионеров Донбасса
В правительстве посчитали, что Украина тратит на пенсии и социальные выплаты по безработице на временно оккупированных территориях более 2 млрд евро в год, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.
"Украина, высоко держа голову, платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда единого социального взноса для покрытия этих расходов. Еще Украина несет полные обязательства по безработице. И только эти две суммы вместе - это уже более 2 миллиардов евро", - сказал Любченко.