Сколько Украина тратит на пенсионеров Донбасса

В правительстве посчитали, что Украина тратит на пенсии и социальные выплаты по безработице на временно оккупированных территориях более 2 млрд евро в год, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.