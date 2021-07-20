Количество смертей в Индии во время пандемии намного больше официальных цифр
Согласно недавнему исследованию воздействия коронавируса на численность населения Индии, количество смертей во время пандемии может в 10 раз превышать официальное число жертв COVID-19, пишут иностранные СМИ.
Большинство экспертов считают, что официальное число погибших в Индии - более 414 000 человек - на самом деле сильно заниженное.
В опубликованном отчете ученых разница между зарегистрированными и ожидаемыми смертями составила от 3 до 4,7 миллиона в период с января 2020 года по июнь 2021 года. В отчете также говорится, что точная цифра может
"оказаться неуловимой".
За последние несколько месяцев в некоторых штатах Индии увеличилось число погибших от COVID-19 после обнаружения тысяч ранее не зарегистрированных случаев.
Несколько индийских журналистов также опубликовали более высокие цифры смертности из некоторых штатов, используя правительственные данные.