Во Франции открыли дело за изображение президента в образе Гитлера
Во вторник прокуратура французского города Тулон начала расследование появления рекламных щитов, на которых президент Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера, сообщает Европейская правда.
Билборды, в частности, были размещены в самом Тулоне и в коммуне Ла-Сейн-сюр-Мер
Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне размещена надпись:
"Покорись. Сделай прививку". Также рядом расположена аббревиатура LREM - название партии Макрона (
"Вперед, Республика!").
Расследование было поручено службе безопасности полицейского отделения Тулона.
Следствие нацелено на автора изображений.
На въезде в Тулон в прошлые выходные один из двух щитов был отмечен надписью
"позор".