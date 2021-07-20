В Киеве могут продавать места в списках на вакцинацию Pfizer

В столице стремительно растет количество желающих вакцинироваться в организованном коллективе. Киев уже получил 200 тысяч доз вакцины "Модерна", а скоро должна поступить еще одна партия "Пфайзера". Однако привиться ими можно лишь в организованных коллективах, сообщает Вести.

Согласно распоряжению МОЗ, коллектив должен составлять 50 человек.

"У нас в работе сейчас 240 коллективов, в том числе и крупные частные компании. На них выделили 40 тыс. доз. Но у меня вопрос — а если нет 50 человек, что делать? Ответ — нужно скооперироваться с другими коллективами. Но мы считаем, что это несправедливо и неправильно. Логично было бы объявить пятый этап вакцинации, которая предусматривает вакцинацию всех граждан, независимо от возраста и профессии. Все сейчас могут привиться разве что "КоронаВаком" , — заявил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА, региональный координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

Он уверен, что такие правила для разрекламированных вакцин — повод для коррупции.

"Люди пишут гневные письма, и они правы. Согласно заявкам от "коллективов", списки, в которых изначально было по 50–70 человек (на апрель-май), вдруг выросли до 700–1000–1200. К этим спискам можно уже налоговую подключать. У них что, коллективы выросли так намного? Единственно логичное предположение — места в списках продают. Мы сами плодим коррупцию" , — возмущается Животенюк.

По его словам, особенно выросли "коллективы" так называемых обществ.