В Киеве женщина с "коктейлем Молотова" ограбила банк

Полиция столицы задержала женщину, которая во вторник ограбила банк в Оболонском районе Киева, сообщает Интерфакс-Украина.

"Женщина, которая зашла в отделение банка по ул. Автозаводской, бросила "коктейль Молотова" и отобрала под угрозой пистолета деньги, задержана", - сказал собеседник издания.

Позже отдел коммуникации полиции Киева рассказал, что женщина зашла в помещение и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а после под угрозой пистолетом потребовала деньги, работники банка выполнили ее требование, но на выходе из здания ее ждали сотрудники полиции. Также была введена специальная полицейская операция.

"На месте правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, а затем начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла в адрес и у выхода задержала злоумышленницу", - сказано в сообщении на сайте полиции.

В результате инцидента никто не пострадал, а на месте продолжают работать правоохранители, опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.