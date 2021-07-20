Украинцы в Чехии являются едва ли не наибольшим нацменьшинством - посол

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис заявляет, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством, по данным статистики сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным последней переписи населения, к украинской национальности в Чехии отнесены более 50 тыс. человек, это те, которые уже есть гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения.

В то же время, данные миграционных процессов в последние годы свидетельствуют о том, что украинцы в Чешской Республике являются едва ли не самым большим национальным меньшинством. По данным чешской статистики сейчас в Чехии проживает почти 180 тыс. граждан Украины" , - сказал он на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы" во вторник.

Он отметил, что среди этих людей есть те, кто обучается, занимается бизнесом, но большинство находится в Чехии с целью работы. По его словам, украинцы зарабатывают более EUR1 тыс. в месяц.