Лоукостер Bees Airline запустит новые чартерные рейсы

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил в Госавиаслужбе Украины права на полеты в Саудовскую Аравию и Бахрейн, сообщает Avianews.

19 июля регулятор разрешил авиакомпании запустить с 26 июля чартерные рейсы из Киева в портовый город Даммам на берегу Персидского залива в Саудовской Аравии и расположенный рядом Бахрейн.

На обоих маршрутах максимальная частота полетов не может превышать одного раза в неделю.

Гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий сообщил, что сейчас авиакомпания ведет переговоры с заказчиком рейсов.

«В случае подписания контракта начнем выполнять полеты. Это чартерные рейсы, поэтому дата начала зависит от готовности заказчика», — отметил Хайнацкий.

Он также уточнил, что пока речь идет о въездном туризме из стран Персидского залива в Украину. Граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравия с 2020 года по решению президента Украины Владимира Зеленского могут въезжать в Украину на срок до 90 дней без получения визы. При этом в условиях пандемии единственным требованием к ним является наличие медицинской страховки и сертификата о вакцинации от коронавируса или тестировании на COVID-19.

Ранее сразу пять маршрутов в Украину запустил лоукостер из Саудовской Аравии Flynas. Авиакомпания уже летает в Киев, Львов и может запустить рейсы в Одессу.

Украинский лоукостер SkyUp открыл продажи билетов сразу на четыре направления из Киева и Львова в Саудовскую Аравию.