В МИД рассказали, каким видят будущее Украины

Украина и Россия действительно имели общее прошлое, однако будущее нашей страны находится в Европе.﻿ Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в своем видеообращении, сообщает Деловая столица.

В то же время, министр подчеркнул, что Украина должна строить отношения с РФ, потому что она "остается политической реальностью ".