В МИД рассказали, каким видят будущее Украины
Украина и Россия действительно имели общее прошлое, однако будущее нашей страны находится в Европе. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в своем видеообращении, сообщает Деловая столица.
В то же время, министр подчеркнул, что Украина должна строить отношения с РФ, потому что она
"остается политической реальностью".
"Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала, и мы не можем ей верить… Мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", — сказал Кулеба.