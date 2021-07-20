СБУ задержала экс-депутата "ЛНР/ДНР"

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых "парламентов" самопровозглашенных "республик".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Во время обыска у задержанного обнаружено "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР".

Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении.