СБУ задержала экс-депутата "ЛНР/ДНР"
Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых "парламентов" самопровозглашенных "республик".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой
"конституции ЛНР".
Во время обыска у задержанного обнаружено
"паспорт гражданина ЛНР", а также
"регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Установлено, что он был
"депутатом" так называемых
"Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР".
Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.
Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении.