В центре Парижа горит здание возле посольства Италии

Во вторник, 20 июля, в 7-м округе Парижа вспыхнул пожар в здании по улице 51 Rue de Varenne. Оно находится между посольством Италии во Франции и отелем Matignon, сообщает Обозреватель.

Также на этой улице расположен Матиньонский дворец – резиденция французского премьер-министра.

По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир и перебросился на крышу, которая в итоге обрушилась из-за сильного огня.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Сейчас пожар уже локализован, но его ликвидация продолжается. Власти рассматривают эвакуацию жилых домов и магазинов в этом районе, в том числе и отеля Matignon.