Поклонская хочет снова стать прокурором Крыма
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская хочет снова стать российским прокурором Крыма. Об этом она заявила на пресс-конференции 20 июля, сообщает Радио Свобода.
"Если я буду работать в Крыму, то для себя вижу только одну должность – это моя родная должность – прокурор Крыма", – сказала Поклонская.
Она отметила, что в Крыму
"нужен баланс сил", так как российскому главе Крыма Сергею Аксенову
"сложно бороться с коррупцией и чиновничьим беспределом".
При этом Поклонская отметила, что окончательное решение о том, где она будет работать после ухода из Госдумы, еще не принято.
Ранее депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опровергла появившуюся в российских Telegram-каналах и СМИ информацию о том, что она может занять пост министра экологии и природных ресурсов Крыма.
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