Поклонская хочет снова стать прокурором Крыма

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская хочет снова стать российским прокурором Крыма. Об этом она заявила на пресс-конференции 20 июля, сообщает Радио Свобода.

"Если я буду работать в Крыму, то для себя вижу только одну должность – это моя родная должность – прокурор Крыма", – сказала Поклонская.

Она отметила, что в Крыму "нужен баланс сил", так как российскому главе Крыма Сергею Аксенову "сложно бороться с коррупцией и чиновничьим беспределом".

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Бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская

При этом Поклонская отметила, что окончательное решение о том, где она будет работать после ухода из Госдумы, еще не принято.

Ранее депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опровергла появившуюся в российских Telegram-каналах и СМИ информацию о том, что она может занять пост министра экологии и природных ресурсов Крыма.

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