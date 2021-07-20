Стиль в деталях: мини-сумочки, которые станут для вас незаменимыми

Слышали ли вы когда-нибудь, что женские сумочки называют ящиком Пандоры? В принципе это не странно, так как там можно найти все что угодно - от затертых чеков до дезодоранта, от жетонов, которые уже вышли из оборота, до целой косметички. Но летом в жару вовсе не охота носить с собой большие сумки, поэтому на замену им пришли маленькие сумочки, которые украсят ваш образ и придадут ему легкость, сообщает УНИАН.

Мини-сумка на поясе

Маленькая сумочка на поясе или чехол для телефона - это маст-хев каждой девушки, которая любит много гулять, не ощущая тяжести. Выглядит это достаточно стильно, да и такой покупкой вы сразу "убиваете двух зайцев" - получаете пояс и сумку.

Мини-сумка на талию

Если вы больше предпочитаете спортивный стиль одежды, тогда обратите внимание на уже привычные всем бананки. Но если хотите освежить свой стиль и придать ему больше женственности, тогда ткните в магазине пальчиком на кожаные сумочки. и да, все модницы знают, что такие сумочки идеально подчеркивают талию.

Соломенная сумочка

Ну, это же чистый хит сезона! С ней можно хоть на прогулку, хоть на пляж, да и на свидании с такой сумочкой вы будете смотреться невероятно женственно и романтично.

Клатч

Если раньше клатчи были только для вечернего образа, то сейчас их уже применяют в повседневности. Яркие или более пастельные оттенки клатчей придадут вашему летнему образу элегантности, станут ярким акцентом и точно будут приковывать к себе взгляды.

Мини-сумка через плечо

Конечно, кроме ключей и денег в такую сумочку больше ничего не поместиться. Ну, а что еще нужно с собой иметь девчонкам, которые идут на фотосессию, например, и телефон держат всегда в руках? Обратите внимание на этот вариант и не пожалеете.