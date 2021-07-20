Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть

Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть на лето на $2 — до $82 за баррель — после решения ОПЕК+ об увеличении производства нефти, сообщает Oilpoint.

«Соглашение имело две четкие направленности: умеренное увеличение добычи, которое будет поддерживать дефицит на рынке в ближайшие месяцы, и ориентация на увеличение мощностей, которые потребуются в ближайшие годы, учитывая растущий дефицит инвестиций», — отмечают эксперты банка.

При этом в Goldman Sachs предполагают, что в ближайшие недели нефтяные цены будут колебаться из-за рисков, связанных с распространением нового дельта-штамма коронавируса.