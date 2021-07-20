В Германии наводнение уничтожило автосалон Audi

Ни один из этих автомобилей автосалон уже не сможет продать как новый, сообщает Вести.

В сети опубликовали видеозапись, сделанную на первом этаже одного из дилерских центров Audi в немецком городе Леверкузен. Во время ливней, и как следствие наводнений, десятки новых автомобилей оказались полностью под водой.

Некоторые машины в процессе "плавание" столкнулись и даже буквально, "заскочили" на капоты друг друга.

Теперь ни одну из этих машин автосалоны уже не смогут продать как новую.

Среди затопленных моделей Audi Q3, Q5 и Q8, а также "заряженные" RS Q3 Sportback и универсал RS6. Кроме того, в ходе наводнения, затронувшего почти всю западную часть Германии, утонули электрические e-tron, e-tron Sportback и e-tron GT.