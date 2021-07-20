Украинская разведка сообщила о военных учениях в ОРДЛО
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о проведении военных учений на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
"В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проведены: сборы с корректировщик артиллерийского огня, обучение с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий и учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов за наступательной тематикой", – говорится в заявлении разведки.
Также в ГУР МО заявили, что наблюдают активизацию подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий со стороны противника.
"На передовых позициях оккупантов увеличилась присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", – добавили в разведке.