Украинская разведка сообщила о военных учениях в ОРДЛО

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о проведении военных учений на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

"В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проведены: сборы с корректировщик артиллерийского огня, обучение с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий и учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов за наступательной тематикой" , – говорится в заявлении﻿ разведки.

Также в ГУР МО заявили, что наблюдают активизацию подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий со стороны противника.