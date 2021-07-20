Финляндия открывает границы для украинцев

Правительство Финляндии разрешило въезд на территорию страны для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Новые правила въезда в Финляндию начнут действовать с понедельника, 26 июля.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации" , - написал он.

Отметим, что в страну будут пускать граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации следующими препаратами:

Comirnaty (Prizer-BionTech),

Spikevax (Moredna),

Vaxzevria (AstaZeneca),

Janssen (Johnson&Johnson),

BIBP/Sinopharm,

Covishield,

CoronaVac.

Кроме того, в Финляндию будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.