Финляндия открывает границы для украинцев

Финляндия открывает границы для украинцев
Фото: Pixabay

Правительство Финляндии разрешило въезд на территорию страны для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Новые правила въезда в Финляндию начнут действовать с понедельника, 26 июля.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", - написал он.

Отметим, что в страну будут пускать граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации следующими препаратами:

  • Comirnaty (Prizer-BionTech),
  • Spikevax (Moredna),
  • Vaxzevria (AstaZeneca),
  • Janssen (Johnson&Johnson),
  • BIBP/Sinopharm,
  • Covishield,
  • CoronaVac.

Кроме того, в Финляндию будут пускать с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом, только при наличии уважительного основания для поездки.

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