Стиральная машинка: какая ошибка перед стиркой приводит к поломке

Как и любая крупная бытовая техника, стиральные машины представляют собой серьезное финансовое вложение. Она обычно считается оправданной, учитывая время, которое они экономят нам, и насколько чище они делают наши вещи, сообщает WomanEL.

Тем не менее, мы должны правильно обращаться с этой техникой, чтобы она прослужила нам как можно дольше. Какую ошибку не стоит совершать перед стиркой?

Никогда не забывайте проверять карманы!

Простые советы, такие как опорожнение карманов, могут помочь избежать непредвиденного ремонта и обслуживания.

Многие из нас не проверяют карманы одежды перед тем, как положить ее в стиральную машину, что может быть ошибкой. Любые металлические предметы, такие как ключи и монеты, которые остаются в машине во время стирки, могут повредить внешний бак и внутренний барабан машины. Если это происходит слишком часто, скорее всего, вам придется часто вызывать специалиста по ремонту стиральных машин.

Оставляя подобные вещи в карманах, вы также можете серьезно повредить одежду. Но это еще не все. Эти вещи могут вызвать протечки в стиральной машине и другие повреждения. Иногда металлические предметы, которые вращаются внутри машины, также могут разбить стекло машины с фронтальной загрузкой или вызвать засорение сливной трубы.

Простое решение – быстро проверить все карманы одежды, прежде чем бросить её в корзину. Если вы этого не сделали, вам нужно проверять карманы, прежде чем класть одежду в стиральную машину. Это один из лучших способов защитить вашу стиральную машину.