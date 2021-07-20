Зеленский и Байден встретятся летом - американский дипломат

Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил Джордж Кент, временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались вдруг, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе" , - отметил он.

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас" , - отметил Джордж Кент.

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