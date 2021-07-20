Автомобильный газ рекордно подорожал

Средняя цена сжиженного газа 20 июля в сетях АЗС повысилась на 30 коп./л, до 16,30 грн/л. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 75-78 коп./л, до 15,57-15,59 грн/л. На станциях сети WOG ресурс подорожал на 10 коп./л, до 17,38 грн/л.

AMIC и UPG подняли цены на 31 и 38 коп./л, до 16,08 и 16,53 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 24 и 10 коп./л, до 16,27 и 15,91 грн/л. В сети Chipo цена выросла на 36 коп./л — до 15,96 грн/л.

Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, «Катрал», «Авантаж», Mango, Marshal и другие подняли цены на 10–40 коп./л (см. табл.).

Как было сказано ранее, основным фактором подорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы «А-95» называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ возросла на 3 800 грн/т, что эквивалентно 1,9 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали удорожание на 1-1,2 грн/л.

«О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются», — отмечал аналитик «А-95» Артем Куюн.

По его словам, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.